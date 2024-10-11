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"Бог этого не хотел". Нападающий Порту благодарит высшие силы за то, что он оказался в правильном для него клубе
Талантливый нападающий прокомментировал свой трансфер в Порту
Getty Images/Global Images Ukraine
Летом этого года 20-летний нападающий Саму Омородион был готов покинуть "Атлетико Мадрид" и присоединиться к "Челси", а Конор Галлахер должен был стать частью этой сделки. Но запланированный трансфер сорвался. В конце концов нападающий перешел в "Порту", о чем вообще не жалеет.
После этого удачного трансфера игрок молодежной сборной Испании выразил облегчение из-за того, что он не оказался в "Челси".
"Это был очень тяжелый период для меня. Все знают, что я собирался подписать контракт с "Челси", но этого не произошло. На то есть только одна причина — Бог этого не хотел. Я очень счастлив, что перешел в "Порту". У меня все очень хорошо, поэтому я хочу продолжать показывать, на что я способен", — сказал молодой нападающий в интервью для RTVE.
Присоединившись к "Порту", 20-летний Саму Омородион забил 7 голов в семи матчах за новый клуб во всех турнирах.
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