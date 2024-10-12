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"В Атлетико Мадрид тренировался отдельно и не чувствовал себя игроком клуба", - новичок Порту о переходе в клуб
Саму Омородион вспомнил свой переход во время трансферного окна
Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок "Порту" Саму Омородион этим летом взял с олимпийской сборной Испанией золото, а ещё сменил клуб.
Он пришёл в португальский клуб из "Атлетико Мадрид". Сначала он был близок к переходу в "Челси", но сделка сорвалась.
"Из-за золота было не так горько. Но это было очень сложное лето. Когда я был в Мадриде, мне было очень плохо. В итоге, слава Богу, все обошлось. Если с "Челси" что-то не получилось, то на то была причина, и в конце концов все обернулось хорошо.", - вспоминает Омарадион.
Игрок вспомнил время в испанском клубе
Там – в "Атлетико Мадрид" – я тренировался отдельно. Я не чувствовал себя ни участником, ни футболистом. Я тренировался, и моя голова сказала мне "нет". Мне было плохо. Много ночей плакал... моей семье и маме было очень плохо... В итоге, слава Богу, все быстро закрылось и я принял лучшее решение, - вспоминает Омарадион.
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Вскоре приехал президент "Порту" и сказал, что без игрока никуда не уедет.
С первой минуты можно было увидеть, какой интерес они ко мне проявляют. Президент приехал в Мадрид, чтобы подписать меня, и сказал, что не уедет оттуда, не подписав меня. Это то, что нужно игроку, чтобы проявить уверенность. Спасибо президенту и клубу за обязательства, которые они взяли на себя ради меня, - сказал Омарадион.
Футболист обошёлся "Порту" в 15 млн. Игрок за 7 игр во всех турнирах забил 7 голов.
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