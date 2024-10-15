Португалия
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Прокуратура требует отстранить Бенфику от всех спортивных соревнований
Жестокие санкции
Getty Images/Global Images Ukraine
Прокуратура Португалии просит отстранить "Бенфику" от всех спортивных соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет.
Такое решение может быть принято в случае, если суд признает клуб виновным в коррупции и налоговом мошенничестве, о чем говорится в электронных письмах, которые фигурируют в деле.
Напомним, что "Бенфика" занимает третье место в высшем дивизионе Португалии, имея 16 очков.
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Источник:a bola
Опубликовал: Екатерина Власова
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