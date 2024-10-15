Прокуратура требует отстранить Бенфику от всех спортивных соревнований

Прокуратура Португалии просит отстранить "Бенфику" от всех спортивных соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Такое решение может быть принято в случае, если суд признает клуб виновным в коррупции и налоговом мошенничестве, о чем говорится в электронных письмах, которые фигурируют в деле.

Напомним, что "Бенфика" занимает третье место в высшем дивизионе Португалии, имея 16 очков.