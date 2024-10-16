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Клуб, в котором играет украинец, близок к расторжению контракта с экс-тренером

Португалия

Португальский клуб уволил тренера в конце августа 2024 года

Клуб, в котором играет украинец, близок к расторжению контракта с экс-тренером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика", в которой играет украинский вратарь Анатолий Трубин, близка к расторжению контракта с экс-тренером Рогером Шмидтом. Решается вопрос компенсации и, по сообщениям источника, уже близок к достижению.

Немецкий тренер нанял юриста, который вместе с клубными специалистами решают вопрос компенсации и планируют заключить соглашение. Шмидт получит компенсацию в размере около 10 млн евро.

"Бенфика" уволила Рогера Шмидта в конце августа из-за плохих результатов клуба. Тренер провёл 4 игры в португальской лиге и набрал 7 очков. Контракт с тренером был рассчитан до 2026 года.

"Орлы" новым тренером наняли Бруно Лаже.

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Источник:
Record
Опубликовал: Владислав Прийменко
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