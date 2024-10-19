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Певидем - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии

Португалия

Будет ли ротация у гостей?

Певидем - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии

Фото: пресслужби ФК "Бенфіка"

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В 1/32 финала Кубка Португалии "Бенфика" Анатолия Трубина встретится с клубом "Певидем" - представителем низших дивизионов страны.

Матч начнется в 22:15 по киевскому времени. Прямую трансляцию обеспечит канал Sport 1 (в частности он представлен на ОТТ-сервисе MEGOGO).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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