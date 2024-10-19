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Певидем - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии
Будет ли ротация у гостей?
Фото: пресслужби ФК "Бенфіка"
В 1/32 финала Кубка Португалии "Бенфика" Анатолия Трубина встретится с клубом "Певидем" - представителем низших дивизионов страны.
Матч начнется в 22:15 по киевскому времени. Прямую трансляцию обеспечит канал Sport 1 (в частности он представлен на ОТТ-сервисе MEGOGO).
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