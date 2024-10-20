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Нани забрал футболку у фаната, на которой давал автограф. Футболист вернет её только при одном условии

Португалия

Футболист Эштрелы попал в необычную ситуацию

Нани забрал футболку у фаната, на которой давал автограф. Футболист вернет её только при одном условии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После тренировки 37-летний игрок встретил болельщика у стадиона. Фанат попросил его подписать футболку с фамилией Нани. Однако португалец решил не отдавать её обратно.

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Болельщик объяснил, что приобрел футболку в интернет-магазине и заявил в соцсетях, что это не официальный мерч. Потерпевший обратился в полицию. Он хочет вернуть футболку или свои деньги (225 евро).

Официальные представители Нани заявили, что их клиент признал эту футболку официальной из своей частной коллекции победного ЧЕ-2016, которую украли в 2017 году. Позже несколько из них появились в продаже в интернете и часть удалось вернуть. Футболку отправили на проверку. Нани пообещал, что вернет её, если она не будет иметь отношения к коллекции.

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Луиш Нани
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Источник:
A Bancada, Record
Опубликовал: Александр Симченко
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