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Нани забрал футболку у фаната, на которой давал автограф. Футболист вернет её только при одном условии
Футболист Эштрелы попал в необычную ситуацию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После тренировки 37-летний игрок встретил болельщика у стадиона. Фанат попросил его подписать футболку с фамилией Нани. Однако португалец решил не отдавать её обратно.
Болельщик объяснил, что приобрел футболку в интернет-магазине и заявил в соцсетях, что это не официальный мерч. Потерпевший обратился в полицию. Он хочет вернуть футболку или свои деньги (225 евро).
Adepto pediu a Nani que autografasse uma camisola e o mesmo recusou dizendo que a camisola lhe pertencia e que tinha sido roubado de sua casa.— A Bancada (@bancadapt) October 18, 2024
Colocou a camisola no banco de passageiro e não devolveu. O lesado afirma ter comprado a camisola na app Vinted.
???? … pic.twitter.com/crQT64q3og
Официальные представители Нани заявили, что их клиент признал эту футболку официальной из своей частной коллекции победного ЧЕ-2016, которую украли в 2017 году. Позже несколько из них появились в продаже в интернете и часть удалось вернуть. Футболку отправили на проверку. Нани пообещал, что вернет её, если она не будет иметь отношения к коллекции.
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