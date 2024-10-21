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Президент Спортинга рассказал, покинет ли зимой клуб лучший бомбардир команды

Португалия

В жизни нет ничего невозможного (с)

Президент Спортинга рассказал, покинет ли зимой клуб лучший бомбардир команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент "Спортинга" Фредерико Варандас высказался, может ли в январе покинуть клуб нападающий Виктор Дьёкереш.

"Это очень, очень сложно. В жизни нет ничего невозможного, поэтому я не могу сказать вам конкретно... все очень, очень тяжело и сложно" - сказал президент "Спортинга".

Напомним, что контракт Виктора с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Нападающий в текущем сезоне сыграл 12 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

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