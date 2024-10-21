Президент Спортинга рассказал, покинет ли зимой клуб лучший бомбардир команды

Президент "Спортинга" Фредерико Варандас высказался, может ли в январе покинуть клуб нападающий Виктор Дьёкереш.

"Это очень, очень сложно. В жизни нет ничего невозможного, поэтому я не могу сказать вам конкретно... все очень, очень тяжело и сложно" - сказал президент "Спортинга".

Напомним, что контракт Виктора с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Нападающий в текущем сезоне сыграл 12 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

Читайте такжеКлуб АПЛ лидирует в гонке за трансфер нападающего стоимостью 100 миллионов