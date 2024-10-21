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Кавани: Я не гений, но трудолюбивый футболист
Эдинсон поделился своими мыслями
Фото: Sports Illustrated
Бывший форвард Уругвая Эдинсон Кавани поделился своими мыслями о карьере и рассказал, что не считает себя гением.
"В футболе есть гении - Месси, Неймар, Диего Марадона, Роналдиньо. Меня нет в этом списке. Я тот футболист, который всю карьеру себя шлифовал и пытался стать лучшим. Я мечтаю забивать много голов, побеждать, приобретать славу. Человек всегда совершенствуется и все, к чему он идет, рано или поздно случается. Принесенная жертва всегда окупается", - сказал Эдинсон.
Напомним, что Кавани выступает за "Бока Хуниорс" с 2023 года. Форвард в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 17 голов.
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