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Кавани: Я не гений, но трудолюбивый футболист

Португалия

Эдинсон поделился своими мыслями

Кавани: Я не гений, но трудолюбивый футболист

Фото: Sports Illustrated

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший форвард Уругвая Эдинсон Кавани поделился своими мыслями о карьере и рассказал, что не считает себя гением.

"В футболе есть гении - Месси, Неймар, Диего Марадона, Роналдиньо. Меня нет в этом списке. Я тот футболист, который всю карьеру себя шлифовал и пытался стать лучшим. Я мечтаю забивать много голов, побеждать, приобретать славу. Человек всегда совершенствуется и все, к чему он идет, рано или поздно случается. Принесенная жертва всегда окупается", - сказал Эдинсон.

Напомним, что Кавани выступает за "Бока Хуниорс" с 2023 года. Форвард в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 17 голов.

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Эдинсон Кавани Уругвай
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