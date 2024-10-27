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Бенфика - Риу Аве. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии
9-й тур Чемпионата Португалии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика", в которой играет Анатолий Трубин, сразится с "Риу Аве".
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"Бенфика" поссле поражения "Фейеноорду" в Лиге Чемпионов хочет реабилитироваться перед болельщиками. В Чемпионате Португалии они также на 5-м месте, но с двумя играми в запасе.
"Риу Аве" занимает 13-е место в Лиге. Последний раз команда обыгрывала "Бенфику" в 2015 году. Но это было в домашних стенах.
Сумеет ли "Бенфика" реабилитироваться перед фанатами или "Риу Аве" совершит сенсацию — узнаем в матче.
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Чемпионат Португалии. 9-й тур.
27 октября. Лиссабон, "Эштадиу да Луж"
Главный судья: Тьягу Мартинш (Португалия)
Трансляция: Megogo Футбол 3
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