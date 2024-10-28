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Игрок Бенфики оформил хет-трик в первом тайме впервые со времен Нуньеса

Португалия
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Демонстрирует выдающиеся показатели в сезоне

Игрок Бенфики оформил хет-трик в первом тайме впервые со времен Нуньеса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Керем Актюркоглу забил три гола в первом тайме матча с "Риу Аве" (5:0).

По информации Opta, турецкий вингер став первым игроком "Бенфики", оформившим хет-трик в первом тайме в рамках чемпионата Португалии после Дарвина Нуньес (3 забитых мяча в игре против "Белененсеша" в ноябре 2021 года).

В этом сезоне 26-летний Актюркоглу записал на свой счёт 8 голов и 2 результативные передачи в 8 поединках во всех турнирах.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Бураков
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