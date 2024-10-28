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Игрок Бенфики оформил хет-трик в первом тайме впервые со времен Нуньеса
Демонстрирует выдающиеся показатели в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Керем Актюркоглу забил три гола в первом тайме матча с "Риу Аве" (5:0).
По информации Opta, турецкий вингер став первым игроком "Бенфики", оформившим хет-трик в первом тайме в рамках чемпионата Португалии после Дарвина Нуньес (3 забитых мяча в игре против "Белененсеша" в ноябре 2021 года).
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В этом сезоне 26-летний Актюркоглу записал на свой счёт 8 голов и 2 результативные передачи в 8 поединках во всех турнирах.
3 - Rio Ave maçının ilk yarısında üç gol atan Kerem Aktürkoğlu, Darwin Nunez'den (3 gol vs Belenenses; Kasım 2021) bu yana bir Portekiz Ligi maçının ilk devresinde hat-trick yapan ilk Benfica oyuncusu oldu. Expelliarmus. pic.twitter.com/cqkmT5RmXe— OptaCan (@OptaCan) October 27, 2024
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