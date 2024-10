Тренер Спортинга отреагировал на новости, связывающие его с работой в МЮ

Во время утренней пресс-конференции главного тренера "Спортинга" с португальскими СМИ Рубена Аморима спросили о новостях, связывающих его с возможным назначением на пост тренера "Манчестер Юнайтед".

На следующий вопрос журналистки о том, гордится ли Рубен Аморим тем, что его связывают с работой в таком большом клубе, как "Манчестер Юнайтед", португалец ответил очень лаконично.

Напомним, что вчера, 28 октября, издание The Athletic сообщило о том, что "МЮ" работает над назначением нового главного тренера команды. Рубена Аморима называют главным кандидатом на эту должность.

????️ "I was expecting that question"



