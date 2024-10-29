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Тренер Спортинга отреагировал на новости, связывающие его с работой в МЮ
Португалец дал лаконичный и очень содержательный ответ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время утренней пресс-конференции главного тренера "Спортинга" с португальскими СМИ Рубена Аморима спросили о новостях, связывающих его с возможным назначением на пост тренера "Манчестер Юнайтед".
"Я ожидал того, что будут подобные вопросы об "МЮ". Очевидно, я не собираюсь сейчас отвечать на этот вопрос. Я не хочу говорить о своем будущем, потому что всегда будут появляться различные слухи и новости, независимо от того, что я буду говорить".
На следующий вопрос журналистки о том, гордится ли Рубен Аморим тем, что его связывают с работой в таком большом клубе, как "Манчестер Юнайтед", португалец ответил очень лаконично.
"Я очень горжусь тем, что я являюсь главным тренером "Спортинга", — заявил Аморим.
Напомним, что вчера, 28 октября, издание The Athletic сообщило о том, что "МЮ" работает над назначением нового главного тренера команды. Рубена Аморима называют главным кандидатом на эту должность.
????️ "I was expecting that question"— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 29, 2024
Ruben Amorim speaks to the Portuguese media after being linked to the vacant Manchester United manager role ???? pic.twitter.com/Idx0fPrZZT
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