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Сенсационный нападающий Спортинга имеет особую договоренность с португальским клубом. Известны детали сделки

Португалия

Клуб заключил джентельменское соглашение с игроком

Сенсационный нападающий Спортинга имеет особую договоренность с португальским клубом. Известны детали сделки

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сенсационный нападающий "Спортинга" 26-летний Виктор Дьёкереш имеет джентльменское соглашение с португальским клубом на случай возможного трансфера. Раскрыты детали этой договоренности.

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Несмотря на клаусулу в размере 100 миллионов евро, которая прописана в контракте Виктора Дьёкереша, между "Спортингом" и шведским нападающим существует договоренность о том, что игрок сможет покинуть португальский клуб, если им поступит предложение в размере 60-70 миллионов евро.

Переход Виктора Дьёкереша в другой клуб этой зимой пока не планируется, однако существует вероятность, что трансфер может состояться летом. "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси" весьма заинтересованы в подписании 26-летнего форварда сборной Швеции. Все команды проинформированы о существующей договоренности между игроком и клубом.

Добавим, что в этом сезоне Дьёкереш забил 18 голов и отдал 7 результативных передач в 18 матчах за клуб и сборную.

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Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Виктор Дьёкереш
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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