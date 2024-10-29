Спортинг определился с заменой главного тренера

Португальский "Спортинг" нашёл замену главному тренеру клуба.

Главный тренер клуба Рубен Аморим близок к переходу в английский "Манчестер Юнайтед". Клуб рассматривает варианты с заменой тренера команды.

Приоритетный вариант - главный тренер "Спортинга Б" Жоау Перейра. В качестве альтернативы клуб рассматривает помощника Рубена Аморима – Карлоса Фернандеша.

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Рубена Аморима 10 млн евро. Португальский специалист 29 октября проведёт кубковый матч "Спортинга" против "Насьонала", который начнётся в 22:15 по киевскому времени.

После него "Спортинг" расскажет все детали перехода главного тренера.