Вратаря "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса освистали во Франции.

Когда Мартинес прошёлся по красной дорожке, зрители стали освистывать игрока. Аргентинец не реагировал на провокации и пошёл в фотозону.

Вероятно, это связано с событиями в матче финала Чемпионата Мира 2022.

Момент попал на видео:

How can we fight racism in football? And at the same time invited racists to a prestigious football ceremony! Please help me understand please ! #BallonDor #Martinez #Messi???? #Argentina #racist #racism pic.twitter.com/fqE5DUClOH