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Опубликован старт Бенфики на матч Кубка португальской лиги. На месте ли Трубин?

Португалия
Обновлено

Украинец на месте

Опубликован старт Бенфики на матч Кубка португальской лиги. На месте ли Трубин?

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 октября, состоится матч "Бенфика" - "Санта-Клара" в рамках четвертьфинала Кубка португальской лиги.

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе "орлов".

Начало - в 22:15 по киевскому времени.

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Бенфика (Лиссабон) Кубок Португалии Анатолий Трубин
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