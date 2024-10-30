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Опубликован старт Бенфики на матч Кубка португальской лиги. На месте ли Трубин?
Украинец на месте
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 30 октября, состоится матч "Бенфика" - "Санта-Клара" в рамках четвертьфинала Кубка португальской лиги.
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе "орлов".
Начало - в 22:15 по киевскому времени.
1️⃣1️⃣ ????????????????????????????!#SLBCDSC • #TaçadaLiga pic.twitter.com/6b6yr8xKoH— SL Benfica (@SLBenfica) October 30, 2024
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