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Рубен Аморим рассказал о статусе соглашения с Манчестер Юнайтед

Португалия

Сосредоточен на Спортинге

Рубен Аморим рассказал о статусе соглашения с Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Спортинга" Рубен Аморим на пресс-конференции перед матчем "Спортинга" рассказал о статусе соглашения с "Манчестер Юнайтед".

Идут переговоры между двумя клубами, они никогда не бывают лёгкими, даже с отступными. Всё станет понятнее после завтрашней игры. Это ещё один день. Завтра примут решение.

Заключено ли уже соглашение со мной? Я знаю, что вы пришли сюда, чтобы обсудить это, и это понятно, но мы оставим все ответы до окончания завтрашней игры. После неё я отвечу на все эти вопросы. А пока я хочу, чтобы команда сосредоточилась и я сам тоже", - сказал Аморим.

Португальский тренер сказал, что такие разговоры дестабилизируют команду и их лучше прекратить.

Обещаю, что расскажу об этом после матча, и всё станет яснее. Разговоры сейчас ещё больше дестабилизируют команду, - сказал тренер Спортинга.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" договорился об переходе Аморима в английский клуб и выплатит отступные. Но это произойдёт не в выходные, как изначально хотели в Манчестере.

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Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Football365
Опубликовал: Владислав Прийменко
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