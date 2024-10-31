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Рубен Аморим рассказал о статусе соглашения с Манчестер Юнайтед
Сосредоточен на Спортинге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Спортинга" Рубен Аморим на пресс-конференции перед матчем "Спортинга" рассказал о статусе соглашения с "Манчестер Юнайтед".
Идут переговоры между двумя клубами, они никогда не бывают лёгкими, даже с отступными. Всё станет понятнее после завтрашней игры. Это ещё один день. Завтра примут решение.
Заключено ли уже соглашение со мной? Я знаю, что вы пришли сюда, чтобы обсудить это, и это понятно, но мы оставим все ответы до окончания завтрашней игры. После неё я отвечу на все эти вопросы. А пока я хочу, чтобы команда сосредоточилась и я сам тоже", - сказал Аморим.
Португальский тренер сказал, что такие разговоры дестабилизируют команду и их лучше прекратить.
Обещаю, что расскажу об этом после матча, и всё станет яснее. Разговоры сейчас ещё больше дестабилизируют команду, - сказал тренер Спортинга.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед"
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