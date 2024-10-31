Рубен Аморим рассказал о статусе соглашения с Манчестер Юнайтед

Тренер "Спортинга" Рубен Аморим на пресс-конференции перед матчем "Спортинга" рассказал о статусе соглашения с "Манчестер Юнайтед".

Идут переговоры между двумя клубами, они никогда не бывают лёгкими, даже с отступными. Всё станет понятнее после завтрашней игры. Это ещё один день. Завтра примут решение. Заключено ли уже соглашение со мной? Я знаю, что вы пришли сюда, чтобы обсудить это, и это понятно, но мы оставим все ответы до окончания завтрашней игры. После неё я отвечу на все эти вопросы. А пока я хочу, чтобы команда сосредоточилась и я сам тоже", - сказал Аморим.

Португальский тренер сказал, что такие разговоры дестабилизируют команду и их лучше прекратить.

Обещаю, что расскажу об этом после матча, и всё станет яснее. Разговоры сейчас ещё больше дестабилизируют команду, - сказал тренер Спортинга.