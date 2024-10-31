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Два футболиста Спортинга недовольны решением Аморима уйти
Они могли уйти летом, но остались из-за тренера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Два футболиста португальского "Спортинга" недовольны решением уйти главного тренера Рубена Аморима.
Хьюлманн и Дьокереш расстроились из-за такого решения. Они могли уйти из клуба, но поверили в чемпионский проект Аморима, поскольку тренер летом отклонил предложения о переходе.
Перед кубковым матчем с "Насьоналем" несколько игроков португальского клуба спросили у Аморима по поводу решения уйти. По словам источника, игроки уже не обращали внимания на разговор перед матчем.
Рубен Аморим здесь, и это то, на чем я сосредоточен, посмотрим, что произойдет, я не буду изнурять себя. Это не то, что я знаю, это не обо мне, — сказал Дьокереш Sport TV.
Аморим на послематчевой пресс-конференции заявил, что игроки будут разочарованы.
Я не вмешиваюсь в жизнь игроков, но я тренер, я разговаривал с правлением, чтобы понять, как управлять игрой". Без сомнения, мои игроки разочаруются во мне, если я уйду, но это часть жизни. Это произошло в Браге, когда я приехал. Такое случалось часто, потому что они были разочарованы, -сказал Аморим.
Напомним, что Рубен Аморим договорился с "Манчестер Юнайтед" о переходе в английский клуб. Тренер приступит к обязанностям в ноябре после международного перерыва.
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