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Два футболиста Спортинга недовольны решением Аморима уйти

Португалия

Они могли уйти летом, но остались из-за тренера

Два футболиста Спортинга недовольны решением Аморима уйти

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Два футболиста португальского "Спортинга" недовольны решением уйти главного тренера Рубена Аморима.

Хьюлманн и Дьокереш расстроились из-за такого решения. Они могли уйти из клуба, но поверили в чемпионский проект Аморима, поскольку тренер летом отклонил предложения о переходе.

Перед кубковым матчем с "Насьоналем" несколько игроков португальского клуба спросили у Аморима по поводу решения уйти. По словам источника, игроки уже не обращали внимания на разговор перед матчем.

Рубен Аморим здесь, и это то, на чем я сосредоточен, посмотрим, что произойдет, я не буду изнурять себя. Это не то, что я знаю, это не обо мне, — сказал Дьокереш Sport TV.

Аморим на послематчевой пресс-конференции заявил, что игроки будут разочарованы.

Я не вмешиваюсь в жизнь игроков, но я тренер, я разговаривал с правлением, чтобы понять, как управлять игрой". Без сомнения, мои игроки разочаруются во мне, если я уйду, но это часть жизни. Это произошло в Браге, когда я приехал. Такое случалось часто, потому что они были разочарованы, -сказал Аморим.

Напомним, что Рубен Аморим договорился с "Манчестер Юнайтед" о переходе в английский клуб. Тренер приступит к обязанностям в ноябре после международного перерыва.

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Спортинг (Лиссабон) Рубен Аморим
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Источник:
Ojogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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