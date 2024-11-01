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Избежала встреч с грандами. Бенфика получила соперника в 1/2 финала Кубка лиги
Команда Трубина встретится с действующим обладателем трофея
Getty Images/Global Images Ukraine
30 октября "Бенфика" разгромила "Санта-Клару" в четвертьфинале Кубка португальской лиги со счетом 3:0. Анатолий Трубин провел полный матч в этом противостоянии.
Следующим соперником лиссабонцев станет "Брага". Команды сыграют между собой 8 января в Лейрии – на нейтральном поле.
Днем раньше встретится другая пара полуфиналистов. Ее сформировали текущие лидеры чемпионата Португалии "Спортинг" и "Порту".
"Брага" – действующий обладатель Кубка лиги. В финале прошлого сезона она обыграла "Эшторил" (2:1).
"Бенфика" последний раз добывала этот трофей в 2016 году.
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