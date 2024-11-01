Спортинг обнародовал сумму, полученную от МЮ за переход Аморима

"Спортинг" опубликовал официальный отчет по переходу своего главного тренера в "Манчестер Юнайтед". Согласно документу, сумма трансфера составила 11 миллионов евро.

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Ранее инсайдеры называли сумму, близкую к 10 миллионам евро. В частности, сегодня Фабрицио Романо сообщил об 11 миллионах евро.

Аморим возглавлял "Спортинг" с марта 2020 года. Под его руководством команда впервые за 19 лет стала чемпионом Португалии. В общей сложности с лиссабонцами он выиграл пять трофеев: две Примейра-лиги, два Кубка лиги и один Суперкубок.

Наставник проведет еще три матча во главе "львов", а к МЮ присоединится 11 ноября – перед следующей международной паузой.