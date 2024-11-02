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Аморим развлекается в концовке. Спортинг разгромил соперника в чемпионате со счетом 5:1

Португалия

Нападающий Дёкереш оформил покер

Аморим развлекается в концовке. Спортинг разгромил соперника в чемпионате со счетом 5:1

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Спортинг" провел первый из трех финальных матчей под руководством Рубена Аморима, который вскоре покинет клуб. "Львы" в рамках 10 тура чемпионата Португалии победили "Эштрела Амадору" со счетом 5:1.

В частности, покер оформил нападающий лиссабонцев Виктор Дёкереш. Он забил в четвертом поединке подряд. В общей сложности на его счету 16 голов в 10 матчах текущего чемпионата, два точных удара в одном поединке Кубка лиги и два гола в трех встречах Лиги чемпионов.

Это была 10 победа "Спортинга" в Примейра-лиге – команда имеет 100% показатель и идет в лидерах. От второго “Порту” отрыв составляет шесть очков, от третьей “Бенфики” – 11. Однако у них есть еще матч и два матча в запасе соответственно.

Рубен Аморим покинет "Спортинг" и присоединится к МЮ 11 ноября. Впереди его ожидают две завершающие дуэли за лиссабонцев: против "Манчестер Сити" 5 ноября дома и с "Брагой" 10 ноября в гостях.

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"Спортинг" – "Эштрела Амадора" 5:1

Голы: Дёкереш 19, 31, 42 (пен.), 69, М. Араухо 84 – Пиньо 35

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