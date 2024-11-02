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Фаренсе - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Португалия
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Трубин в Фару – смотреть онлайн трансляцию матча Примейры

Фаренсе - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Бенфика" проигрывает уже 11 очков "Спортингу", однако имеет два матча в запасе. Команде Анатолия Трубина нужно только побеждать, чтобы приблизиться к лидеру.

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Примейра, десятый тур

2 ноября 2024. Фару, "Эштадиу де Сан-Луиш"

"Фаренсе" 20:00 "Бенфика"

Трансляция – MEGOGO Футбол 3

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Бенфика (Лиссабон) Наши за границей Анатолий Трубин смотреть футбол онлайн
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