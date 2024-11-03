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Тяжелая победа Бенфики на выезде. Фаренсе - Бенфика 1:2. Обзор матча и видео голов

Португалия

Трубин остался без сухого матча

Тяжелая победа Бенфики на выезде. Фаренсе - Бенфика 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 10-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" одержала нелегкую победу над "Фаренсе" (2:1).

Украинский голкипер Анатолий Трубин, к сожалению, остался без сухого матча за "орлов" из-за нескоординированных действий защитников в собственной штрафной площадке. Первыми счет открыли хозяева — нападающий "Фаренсе" удачно пробил по воротам "Бенфики". Однако команде Трубина довольно быстро удалось отыграться, благодаря действиям крайнего защитника Альваро Каррераса. Второй гол "Бенфики" забил Эвангелос Павлидис в начале второй половины матча, установив окончательный счет матча.

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Смотрите обзор матча 10-го тура чемпионата Португалии

Фару. "Эштадиу Алгарве"

Фаренсе 1:2 Бенфика

Голы: Поведа, 15 - Каррерас, 21; Павлидис, 54

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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