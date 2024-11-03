Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тяжелая победа Бенфики на выезде. Фаренсе - Бенфика 1:2. Обзор матча и видео голов
Трубин остался без сухого матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 10-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" одержала нелегкую победу над "Фаренсе" (2:1).
Украинский голкипер Анатолий Трубин, к сожалению, остался без сухого матча за "орлов" из-за нескоординированных действий защитников в собственной штрафной площадке. Первыми счет открыли хозяева — нападающий "Фаренсе" удачно пробил по воротам "Бенфики". Однако команде Трубина довольно быстро удалось отыграться, благодаря действиям крайнего защитника Альваро Каррераса. Второй гол "Бенфики" забил Эвангелос Павлидис в начале второй половины матча, установив окончательный счет матча.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 10-го тура чемпионата Португалии
Фару. "Эштадиу Алгарве"
Фаренсе 1:2 Бенфика
Голы: Поведа, 15 - Каррерас, 21; Павлидис, 54
Популярное сейчас
- Шахтер в тройке. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Сырский: В настоящее время ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения
- Звездный бомбардир Спортинга может отказаться от трансфера в МЮ, который возглавит его нынешний тренер
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium