Тяжелая победа Бенфики на выезде. Фаренсе - Бенфика 1:2. Обзор матча и видео голов

В матче 10-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" одержала нелегкую победу над "Фаренсе" (2:1).

Украинский голкипер Анатолий Трубин, к сожалению, остался без сухого матча за "орлов" из-за нескоординированных действий защитников в собственной штрафной площадке. Первыми счет открыли хозяева — нападающий "Фаренсе" удачно пробил по воротам "Бенфики". Однако команде Трубина довольно быстро удалось отыграться, благодаря действиям крайнего защитника Альваро Каррераса. Второй гол "Бенфики" забил Эвангелос Павлидис в начале второй половины матча, установив окончательный счет матча.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 10-го тура чемпионата Португалии

Фару. "Эштадиу Алгарве"

Фаренсе 1:2 Бенфика

Голы: Поведа, 15 - Каррерас, 21; Павлидис, 54