Три английских клуба заинтересованы в нападающем Спортинга

Три английских клуба заинтересованы в нападающем португальского “Спортинга”.

По словам TeamTalk, нападающий португальского клуба Джовани Куенда привлёк внимание “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпуля”. Также по словам источника, за него борются немецкие “РБ Лейпциг” и “Байер”.

В матче против “Манчестер Сити” нападающий поучаствовал в первом голе “Спортинга” - отдал ассист на Дьёкереша. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.

Нападающему 17 лет, контракт со “Спортингом” действует до 2027 года. TransferMarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

Напомним, что "Спортинг" 5 ноября обыграл на домашнем поле "Манчестер Сити" со счётом 4:1. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.