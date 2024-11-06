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Три английских клуба заинтересованы в нападающем Спортинга
Борьба за игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Три английских клуба заинтересованы в нападающем португальского “Спортинга”.
По словам TeamTalk, нападающий португальского клуба Джовани Куенда привлёк внимание “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпуля”. Также по словам источника, за него борются немецкие “РБ Лейпциг” и “Байер”.
В матче против “Манчестер Сити” нападающий поучаствовал в первом голе “Спортинга” - отдал ассист на Дьёкереша. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.
Нападающему 17 лет, контракт со “Спортингом” действует до 2027 года. TransferMarkt оценивает игрока в 15 млн евро.
Напомним, что "Спортинг" 5 ноября обыграл на домашнем поле "Манчестер Сити" со счётом 4:1. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.
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