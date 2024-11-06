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В Европе остался единственный клуб, который с августа 2024 не проигрывает
Ни в чемпионате, ни в еврокубках
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Европе остался единственный клуб, который с августа 2024 года не проигрывает как в чемпионате, так и в еврокубках.
Португальский “Спортинг” под руководством Рубена Аморима выдаёт потрясающую серию из 16-ти беспроигрышных матчей.
Команда Рубена Аморима выиграла все 10 матчей в чемпионате Португалии, 3 матча в Лиге Чемпионов и 2 матча в Кубке лиги. Один раз в ЛЧ португальский клуб сыграл вничью против ПСВ.
В последний раз “Спортинг” проигрывал “Порту” в Суперкубке Португалии. Тогда команда Рубена Аморима за 24 минуты первого тайма забила 3 гола. На 28-й минуте “Порту” отыграл один, а два остальных - за 2 минуты второго тайма.
В дополнительное время на 101-й минуте “Порту” забил победный гол и стал обладателем трофея.
Напомним, что Рубен Аморим проведёт свой последний матч со “Спортингом” 10 ноября против “Браги” в чемпионате Португалии. С 11 ноября тренер перейдёт в “Манчестер Юнайтед”.
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