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Саму Омородион: Я хочу стать лучшим игроком в мире
Футболист также высказался относительно попадания в сборную Испании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Молодая звезда Саму Омородион, которая засияла в прошлом сезоне в "Алавесе", продолжает это делать и в "Порту". В итоге, 20-летнего форварда впервые вызвали в ряды национальной сборной Испании, которая на следующей неделе будет играть в Лиге наций. Интерес к этому игроку не угасает, однако футболист уверяет, что он полностью предан своему делу и его не беспокоят никакие слухи.
"Я не думаю об этом слишком много, я сосредоточен на "Порту". Бог скажет, пришло время или нет переходить во взрослую сборную. Все знают, что я буду гордиться этим, но я не сосредоточен на этом, я сосредоточен на работе, на том, чтобы выкладываться на полную и становиться лучшим игроком с каждым днем. Бог скажет, что для меня лучше всего и в нужное время. Я очень спокойно отношусь к сборной и знаю, что рано или поздно мой шанс придет. Я ценю слова Де ла Фуэнте и, как он сказал, мы должны продолжать в том же духе, чтобы иметь шанс. В конце концов, сборная Испании - чемпион Европы, и попасть туда нелегко. У меня в голове очень четкая цель, и я не перестану бороться, пока не достигну ее. Я хочу стать лучшим игроком в мире. Однако я не должен слишком ценить то, что люди говорят обо мне, я должен делать свою работу на поле, помогая своему клубу и своей национальной команде", - цитирует слова Саму Омородиона Marca.
Добавим, что в этом сезоне испанец провел 12 матчей и отметился 11 забитыми мячами.
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