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Бенфика - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Португалии

Португалия
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Бенфика - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

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В центральном матче 11-го тура Лиги Португалии сойдутся "Бенфика" и "Порту". Лиссабонцы отстают от своего соперника на 5 очков, поэтому имеют бешеную мотивацию исправить положение.

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Поединок начнется в 22:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.

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Трансляція матчу Бенфіка - Порту
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Бенфика (Лиссабон) Порту (Португалия) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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