Бенфика - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Португалии

В центральном матче 11-го тура Лиги Португалии сойдутся "Бенфика" и "Порту". Лиссабонцы отстают от своего соперника на 5 очков, поэтому имеют бешеную мотивацию исправить положение.

Поединок начнется в 22:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.

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