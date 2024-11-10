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Бенфика - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Португалии
Хорошая разминка для Трубина перед Лигой наций
Getty Images/Global Images Ukraine
В центральном матче 11-го тура Лиги Португалии сойдутся "Бенфика" и "Порту". Лиссабонцы отстают от своего соперника на 5 очков, поэтому имеют бешеную мотивацию исправить положение.
Поединок начнется в 22:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Трансляція матчу Бенфіка - ПортуСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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