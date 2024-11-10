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Феерическое завершение. Аморим провел последний матч во главе Спортинга

Португалия

Оставил команду на вершине

Феерическое завершение. Аморим провел последний матч во главе Спортинга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Рубен Аморим провел свой последний матч в роли главного тренера "Спортинга". В 11-м туре Лиги Португалии его команда на выезде переиграла "Брагу" - 2:4.

Отметим, что коллективу Аморима удался камбэк. После первого тайма "Брага" побеждала со счетом 2:0 благодаря дублю Орты. Однако в следующей 45-минутке лиссабонцы отгрузили сопернику 4 мяча. Голы забивали Морита, Юльманн и Гардер (дважды).

После 11-ти туров "Спортинг" лидирует в чемпионате Португалии. В Лиге чемпионов команда находится на 2-м месте. Кроме этого, продолжает борьбу за Кубок Португалии и Кубок лиги.

Напомним, завтра, 11-го ноября, Рубен Аморим приступит к тренерской работе в "Манчестер Юнайтед". Его контракт с англичанами рассчитан до 30-го июня 2027-го года.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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