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Команда Трубина громит прямого конкурента. Бенфика - Порту 4:1. Видео голов и обзор матча

Португалия

Мощное выступление

Команда Трубина громит прямого конкурента. Бенфика - Порту 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" разгромила "Порту" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Португалии.

Дублем за "орлов" отметился Анхель Ди Мария, еще по голу забили Альваро Каррерас и Неуен Перес. Гости ответили лишь забитым мячем Саму Омородиона.

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Украинский голкипер Анатолий Трубин провел на поле весь поединок, сделав 2 сейва, один перехват навеса, 4 длинные точные передачи, 34 касания и 82% точных пасов.

"Бенфика" занимает третье место в турнирной таблице португальской Суперлиги, отставая от находящегося на второй позиции "Порту" на два очка (имея при этом игру в запасе).

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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