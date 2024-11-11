Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Команда Трубина громит прямого конкурента. Бенфика - Порту 4:1. Видео голов и обзор матча
Мощное выступление
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" разгромила "Порту" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Португалии.
Дублем за "орлов" отметился Анхель Ди Мария, еще по голу забили Альваро Каррерас и Неуен Перес. Гости ответили лишь забитым мячем Саму Омородиона.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Украинский голкипер Анатолий Трубин провел на поле весь поединок, сделав 2 сейва, один перехват навеса, 4 длинные точные передачи, 34 касания и 82% точных пасов.
"Бенфика" занимает третье место в турнирной таблице португальской Суперлиги, отставая от находящегося на второй позиции "Порту" на два очка (имея при этом игру в запасе).
Популярное сейчас
- За октябрь большинство игроков Ингульца получило половину зарплаты. Некоторым футболистам даже не заплатили минималку, – источник
- Грузия – Украина, Италия против Бельгии и Франции. Расписание футбола на 11 – 17 ноября
- Ярмоленко приблизился к топ-3 лучших бомбардиров в истории чемпионата
- Бенфика разгромила Порту, а Трубин отразил два из трех ударов в створ. Оценки украинца
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото