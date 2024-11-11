Команда Трубина громит прямого конкурента. Бенфика - Порту 4:1. Видео голов и обзор матча

"Бенфика" разгромила "Порту" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Португалии.

Дублем за "орлов" отметился Анхель Ди Мария, еще по голу забили Альваро Каррерас и Неуен Перес. Гости ответили лишь забитым мячем Саму Омородиона.

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Украинский голкипер Анатолий Трубин провел на поле весь поединок, сделав 2 сейва, один перехват навеса, 4 длинные точные передачи, 34 касания и 82% точных пасов.

"Бенфика" занимает третье место в турнирной таблице португальской Суперлиги, отставая от находящегося на второй позиции "Порту" на два очка (имея при этом игру в запасе).