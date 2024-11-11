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Камбэк с 0:2 в прощальном матче Аморима. Брага - Спортинг 2:4. Видео голов и обзор матча

Португалия

Проводили наставника победой

Камбэк с 0:2 в прощальном матче Аморима. Брага - Спортинг 2:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Спортинг" обыграл на выезде "Брагу" в поединке чемпионата Португалии со счетом 4:2.

Эта встреча стала прощальной для главного тренера лиссабонцев Рубена Аморима, который теперь отправляется на работу в "Манчестер Юнайтед".

"Спортинг" лидирует в турнирной таблице португальской Суперлиги, набрав максимально возможные 33 очка после 11 туров.

Брага. Стадион "Мунисипаль"

"Брага" - "Спортинг" 2:4

Голы: Орта, 20, Орта, 45 - Морита, 58, Хьюлманд, 81, Хардер, 89, 90+4

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