Португалия
Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Камбэк с 0:2 в прощальном матче Аморима. Брага - Спортинг 2:4. Видео голов и обзор матча
Проводили наставника победой
Getty Images/Global Images Ukraine
"Спортинг" обыграл на выезде "Брагу" в поединке чемпионата Португалии со счетом 4:2.
Эта встреча стала прощальной для главного тренера лиссабонцев Рубена Аморима, который теперь отправляется на работу в "Манчестер Юнайтед".
"Спортинг" лидирует в турнирной таблице португальской Суперлиги, набрав максимально возможные 33 очка после 11 туров.
Брага. Стадион "Мунисипаль"
"Брага" - "Спортинг" 2:4
Голы: Орта, 20, Орта, 45 - Морита, 58, Хьюлманд, 81, Хардер, 89, 90+4
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Победы Динамо и Шахтера, Рома уволила тренера, поражение Барселоны в Ла Лиге. Главные новости за 10 ноября
- Бенфика разгромила Порту, а Трубин отразил два из трех ударов в створ. Оценки украинца
- Грузия – Украина, Италия против Бельгии и Франции. Расписание футбола на 11 – 17 ноября
- Известный португальский сайт назвал Трубина россиянином
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн