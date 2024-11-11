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Спортинг объявил имя нового тренера после ухода Аморима

Португалия

С заменой определились

Спортинг объявил имя нового тренера после ухода Аморима

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба "Спортинга" сообщила о назначении Жоау Перейры на должность главного тренера команды.

В течение этого сезона 40-летний специалист работал со второй командой лиссабонского клуба, а до этого возглавлял молодежный состав.

Во время карьеры футболиста Жоао выступал за "Спортинг" в периоды с 2010 по 2012, с 2015 по 2016, и в 2021 годы.

Напомним, Перейра сменил у руля "львов" Рубена Аморима, который отправился в "Манчестер Юнайтед".

По итогам 11 туров "Спортинг" с 33 очками в активе лидирует в чемпионате Португалии.

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