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Спортинг объявил имя нового тренера после ухода Аморима
С заменой определились
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Спортинга" сообщила о назначении Жоау Перейры на должность главного тренера команды.
В течение этого сезона 40-летний специалист работал со второй командой лиссабонского клуба, а до этого возглавлял молодежный состав.
Во время карьеры футболиста Жоао выступал за "Спортинг" в периоды с 2010 по 2012, с 2015 по 2016, и в 2021 годы.
Напомним, Перейра сменил у руля "львов" Рубена Аморима, который отправился в "Манчестер Юнайтед".
По итогам 11 туров "Спортинг" с 33 очками в активе лидирует в чемпионате Португалии.
Bem-vindo, míster João Pereira ???? pic.twitter.com/GuWCxklgZf— Sporting CP (@SportingCP) November 11, 2024
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