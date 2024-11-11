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Президент Спортинга рассказал, при каких условиях Виктор Дьёкереш сможет покинуть клуб

Португалия

Все довольно четко и понятно

Президент Спортинга рассказал, при каких условиях Виктор Дьёкереш сможет покинуть клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент портгуальского "Спортинга" Фредерико Варандас прокомментировал ситуацию с возможным трансфером Виктора Дьёкереша в ближайшее трансферное окно.

"Я ничего не могу обещать. Если какой-то клуб будет готов активировать опцию выкупа игрока, и если Дьёкереш также захочет уйти — он уйдет".

"Однако я не думаю, что это произойдет в январе", — добавил он.

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Напомним, что Виктору Дьёкерешу будет разрешено покинуть клуб, если поступит предложение в размере 60-70 миллионов евро. Английские клубы, среди которых называют "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", серьезно заинтересованы в его подписании. Ранее также сообщалось об интересе к 26-летнему нападающему со стороны "Баварии".

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В этом сезоне Виктор Дьёкереш забил 23 гола за "Спортинг" и отдал 4 ассиста во всех турнирах на клубном уровне. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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