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Защитник Спортинга: Надеюсь на переход в Ман Сити. Мы поговорили с Гвардиолой
Прощупывает почву
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Спортинга" Максимилиано Араухо рассказал о том, что побеседовал с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой после очного матча в Лиге чемпионов (4:1 в пользу лиссабонцев).
Приехав на родину на предстоящие отборочные поединки чемпионата мира-2026 в Уругвае, Араухо ответил журналистам о своем возможном переходе в стан "горожан".
"Я надеюсь на это, надеюсь... Я попросил его [Гвардиолу] сфотографироваться, мы поговорили несколько минут, и он поздравил меня. Я очень рад этому. Мы говорили об игре, не более того".
24-летний Араухо перешел в "Спортинг" этим летом из мексиканской "Толуки". На счету Максимиллиано 12 сыгранных игр, в которых он отличился двумя голами.
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