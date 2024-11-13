  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Защитник Спортинга: Надеюсь на переход в Ман Сити. Мы поговорили с Гвардиолой
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Спортинга: Надеюсь на переход в Ман Сити. Мы поговорили с Гвардиолой

Португалия

Прощупывает почву

Защитник Спортинга: Надеюсь на переход в Ман Сити. Мы поговорили с Гвардиолой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Спортинга" Максимилиано Араухо рассказал о том, что побеседовал с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой после очного матча в Лиге чемпионов (4:1 в пользу лиссабонцев).

Приехав на родину на предстоящие отборочные поединки чемпионата мира-2026 в Уругвае, Араухо ответил журналистам о своем возможном переходе в стан "горожан".

"Я надеюсь на это, надеюсь... Я попросил его [Гвардиолу] сфотографироваться, мы поговорили несколько минут, и он поздравил меня. Я очень рад этому. Мы говорили об игре, не более того".

24-летний Араухо перешел в "Спортинг" этим летом из мексиканской "Толуки". На счету Максимиллиано 12 сыгранных игр, в которых он отличился двумя голами.

По теме
yellow-arrow
Клубы АПЛ следят за центральным защитником Бенфики
yellow-arrow
"Спасибо за все, мистер". Виктор Дьекереш лаконично попрощался с Рубеном Аморимом, возглавившим МЮ
yellow-arrow
Клубы АПЛ заинтересованы в подписании талантливого защитника Спортинга
Хосеп Гвардиола Спортинг (Лиссабон) Манчестер Сити Максимилиано Араухо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN Deportes
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости