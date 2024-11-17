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Звездный бомбардир Спортинга оценил вероятность перехода в Ман Юнайтед

Португалия

В этом сезоне - вряд ли

Звездный бомбардир Спортинга оценил вероятность перехода в Ман Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш ответил на вопрос о том, может ли он перейти в "Манчестер Юнайтед" вслед за своим уже бывшим наставником Рубеном Аморимом.

"Наверное, у него там уже есть нападающие, так что посмотрим. Очень грустно, что Аморим уходит, но мы, конечно, понимаем его решение. Очевидно, он много значил для меня, учитывая, что он дал мне этот шанс и заставил меня так сильно развиваться. Теперь мы с нетерпением ждем возможности поработать с новым тренером.

Не думаю об уходе. Конечно, хочется доиграть сезон в "Спортинге", мне там нравится.

Трудно сказать, в какой лиге мне хочется играть. У меня нет особых предпочтений", - цитирует шведа Footbollskanalen.

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Источник:
Fotbollskanalen
Опубликовал: Александр Бураков
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