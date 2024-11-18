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Участник Примейры может прекратить существование из-за предпринимателя, который уже создавал проблемы для двух клубов

Португалия
Обновлено

Команда находится в тяжелой экономической ситуации

Участник Примейры может прекратить существование из-за предпринимателя, который уже создавал проблемы для двух клубов

Фото - independent.co.uk

Новина українською

"Боавишту" могут признать неплатежеспособной, если "пантеры" не закроют долги. Это приведет к ликвидации коллектива. Также аннулируют единственное чемпионство Португалии в сезоне 2000/01.

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"Черно-белые" попытаются договориться об отсрочке оплаты задолженностей. Среди виновников финансового положения называют акционера клуба Жерара Лопеса. Ранее бизнесмен своими действиями довел "Лилль" до кризиса и превратил "Бордо" в любительскую команду.

Добавим, что в 2024 году "Боавишта" заработала на трансферах не менее 6 млн евро, но это не улучшило экономическую ситуацию.

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Боавишта (Порту)
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Источник:
L’Équipe
Опубликовал: Александр Симченко
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