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Участник Примейры может прекратить существование из-за предпринимателя, который уже создавал проблемы для двух клубов
Команда находится в тяжелой экономической ситуации
Фото - independent.co.uk
"Боавишту" могут признать неплатежеспособной, если "пантеры" не закроют долги. Это приведет к ликвидации коллектива. Также аннулируют единственное чемпионство Португалии в сезоне 2000/01.
"Черно-белые" попытаются договориться об отсрочке оплаты задолженностей. Среди виновников финансового положения называют акционера клуба Жерара Лопеса. Ранее бизнесмен своими действиями довел "Лилль" до кризиса и превратил "Бордо" в любительскую команду.
Добавим, что в 2024 году "Боавишта" заработала на трансферах не менее 6 млн евро, но это не улучшило экономическую ситуацию.
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