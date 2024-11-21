Португалия
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Женская команда Порту презентовала новую форму в поддержку борьбы с домашним насилием
С каждой проданной футболки клуб перечислит 20 евро на благотворительность
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Женская команда "Порту" презентовала новую специальную форму, посвященную борьбе с домашним насилием.
Эта инициатива сделана для того, чтобы привлечь внимание общества к важной социальной проблеме. А также с каждой проданной футболки клуб перечислит 20 евро на благотворительность.
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