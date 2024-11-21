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Женская команда Порту презентовала новую форму в поддержку борьбы с домашним насилием

Португалия
Обновлено

С каждой проданной футболки клуб перечислит 20 евро на благотворительность

Женская команда Порту презентовала новую форму в поддержку борьбы с домашним насилием

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская команда "Порту" презентовала новую специальную форму, посвященную борьбе с домашним насилием.

Эта инициатива сделана для того, чтобы привлечь внимание общества к важной социальной проблеме. А также с каждой проданной футболки клуб перечислит 20 евро на благотворительность.
Женская команда Порту презентовала новую форму в поддержку борьбы с домашним насилием - изображение 1

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