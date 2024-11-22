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Одноклубник Трубина из-за травмы выбыл минимум на две недели
Этому игроку просто не везет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ренату Санчеш вернулся летом в "Бенфику" на правах аренды. К сожалению для 27-летнего полузащитника, возвращение в родной клуб не помогло ему восстановить форму и уверенность в себе.
Португальцу также не везет в других аспектах. Полузащитник получил травму, но она оказалась не очень серьезной. Однако он будет находиться в лазарете минимум на две недели. А это значит, что он пропустит как минимум три матча.
Добавим, что в этом сезоне Ренату Санчеш сыграл 8 поединков во всех турнирах, однако никакими результативными действиями не отличался.
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