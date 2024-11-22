Одноклубник Трубина из-за травмы выбыл минимум на две недели

Ренату Санчеш вернулся летом в "Бенфику" на правах аренды. К сожалению для 27-летнего полузащитника, возвращение в родной клуб не помогло ему восстановить форму и уверенность в себе.

Португальцу также не везет в других аспектах. Полузащитник получил травму, но она оказалась не очень серьезной. Однако он будет находиться в лазарете минимум на две недели. А это значит, что он пропустит как минимум три матча.

Добавим, что в этом сезоне Ренату Санчеш сыграл 8 поединков во всех турнирах, однако никакими результативными действиями не отличался.