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Бенфика – Эштрела Амадора: смотреть прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии

Португалия

Сыграет ли сегодня Трубин?

Бенфика – Эштрела Амадора: смотреть прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 1/16 финала Кубка Португалии "Бенфика" встретится с одним из аутсайдеров высшего дивизиона "Эштрела Амадора". В нынешнем сезоне команды уже играли между собой. В августовском матче "орлы" победили благодаря одному голу. Трубин провел сухой поединок. Но сыграет ли он сегодня, учитывая, что тренер дает шансы в Кубке резевному голкиперу?

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Кубок Португалии, 1/16 финала

23 ноября, 22:45. "Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

Прямая трансляция: Sport 1, Sport 3

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