36-летний Ди Мария оформил хет-трик за 17 минут. Второй мяч аргентинца – произведение искусства

В 1/16 финала Кубка Португалии "Бенфика" принимает "Эштрелу". Еще до середины первой половины матча "орлы" установили разгромный счёт 3:0. Все голы забил Анхель Ди Мария.

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Особого внимания заслуживает второй точный удар игрока "красных". Выбор позиции, прием мяча, исполнение на технику – все, как книга пишет.

QUE OBRA D’ARTE, DI MARÍA! ???????? pic.twitter.com/SWf9VBpCz1 — PLUS Benfica (@plusbenfica) November 23, 2024

10 ноября аргентинец оформил дубль в ворота "Порту" (2:0). Всего в его активе 10 результативных действий в 16 поединках во всех турнирах этого сезона.