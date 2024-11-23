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36-летний Ди Мария оформил хет-трик за 17 минут. Второй мяч аргентинца – произведение искусства
Очередное эффектное выступление футболиста
L'Equipe
В 1/16 финала Кубка Португалии "Бенфика" принимает "Эштрелу". Еще до середины первой половины матча "орлы" установили разгромный счёт 3:0. Все голы забил Анхель Ди Мария.
Особого внимания заслуживает второй точный удар игрока "красных". Выбор позиции, прием мяча, исполнение на технику – все, как книга пишет.
QUE OBRA D’ARTE, DI MARÍA! ???????? pic.twitter.com/SWf9VBpCz1— PLUS Benfica (@plusbenfica) November 23, 2024
10 ноября аргентинец оформил дубль в ворота "Порту" (2:0). Всего в его активе 10 результативных действий в 16 поединках во всех турнирах этого сезона.
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