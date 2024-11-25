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Виктор Дьёкереш отказал двум английским клубам в переходе

Португалия

Шведский форвард взвешивает свой следующий шаг в карьере

Виктор Дьёкереш отказал двум английским клубам в переходе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates

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Виктор Дьёкереш стал главной сенсацией европейского футбола в 2024 году, поэтому неудивительно, что большое количество топ-клубов заинтересованы в его подписании. Но, несмотря на это, Дьёкереш уже успел отказать двум английским командам.

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Как сообщает издание El Nacional, Виктор Дьёкереш четко понимает, что его следующим шагом должен стать большой клуб, в котором он сможет выйти на новый уровень, соревнуясь за все самые престижные титулы. Со своими нынешними показателями форвард не спешит с решением и ищет проект, который будет соответствовать его амбициям.

Известно, что лондонский "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", который ныне тренирует Рубен Аморим, получили от Дьёкереша решительный отказ в трансфере. Учитывая слухи, сигнализирующие о нежелании нападающего переезжать в Англию, "Барселона", несмотря на свои финансовые сложности, находится в активном поиске талантливых игроков, одним из которых является 25-летний шведский форвард. Жоан Лапорта рассматривает все доступные варианты, чтобы попытаться привлечь звездного бомбардира в ближайшее трансферное окно.

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Напомним, что в этом сезоне Виктор Дьёкереш забил 33 гола и отдал 8 ассистов в 25 матчах за клуб и сборную.

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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Андрей Журба
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