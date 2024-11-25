За звездой Спортинга на матче ЛЧ против Арсенала будут следить скауты пяти топ-клубов Европы

За нападающим "Спортинга" Виктором Дёкерешем на матче Лиги чемпионов против "Арсенала" будут следить скауты ведущих европейских клубов.

По данным СМИ, "Барселона", "Атлетико Мадрид", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" отправила своих скаутов следить за игрой футболиста.

Ориентировочная стоимость Дёкереша оценивается в 60-70 миллионов евро, но "Спортинг" может выставить более высокий ценник, учитывая бешеный интерес к игроку.

Добавим, что в текущем сезоне Виктор сыграл 19 матчей, в которых забил 24 гола и выдал 4 ассиста.