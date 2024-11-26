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Монако предлагали 80 млн евро. Звёздный нападающий Бенфики вспомнил как мог оказаться во французском клубе
Но всё решил один человек
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий португальской "Бенфики" мог оказаться во французском "Монако".
Анхель Ди Мария вспомнил случай 10-летней давности. В январе 2014 года французский клуб предложил за тогдашнего игрока "Реала" большие деньги. Но Анчелотти решил оставить игрока.
В январе 2014 года аргентинский футболист стал главным героем спорного эпизода. Когда аргентинец готовился уйти с поля для выхода Гарета Бэйла - он положил руки на свои гениталии. Этот жест был воспринят как обидный – его уход из "Реала" был на порядке денном, этого требовали многие.
"Анчелотти не дал мне там умереть, он поддержал меня. Я мог бы пойти в "Монако", который в то время заплатил бы, кажется, 80 млн евро, но ничего не произошло", - вспомнил Ди Мария.
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Анхель Ди Мария играл за "Реал" с 2010 – 2014 год. За испанский клуб, нападающий сыграл 190 матчей, в которых забил 36 голов и отдал 85 голевых передач. В августе 2014 года футболист перешёл в "Манчестер Юнайтед" за 75 млн евро.
Сейчас Ди Мария представляет "Бенфику". В 15 играх за португальский клуб во всех турнирах нападающий забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.
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