  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Монако предлагали 80 млн евро. Звёздный нападающий Бенфики вспомнил как мог оказаться во французском клубе
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монако предлагали 80 млн евро. Звёздный нападающий Бенфики вспомнил как мог оказаться во французском клубе

Португалия

Но всё решил один человек

Монако предлагали 80 млн евро. Звёздный нападающий Бенфики вспомнил как мог оказаться во французском клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный нападающий португальской "Бенфики" мог оказаться во французском "Монако".

Анхель Ди Мария вспомнил случай 10-летней давности. В январе 2014 года французский клуб предложил за тогдашнего игрока "Реала" большие деньги. Но Анчелотти решил оставить игрока.

В январе 2014 года аргентинский футболист стал главным героем спорного эпизода. Когда аргентинец готовился уйти с поля для выхода Гарета Бэйла - он положил руки на свои гениталии. Этот жест был воспринят как обидный – его уход из "Реала" был на порядке денном, этого требовали многие.

"Анчелотти не дал мне там умереть, он поддержал меня. Я мог бы пойти в "Монако", который в то время заплатил бы, кажется, 80 млн евро, но ничего не произошло", - вспомнил Ди Мария.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Анхель Ди Мария играл за "Реал" с 2010 – 2014 год. За испанский клуб, нападающий сыграл 190 матчей, в которых забил 36 голов и отдал 85 голевых передач. В августе 2014 года футболист перешёл в "Манчестер Юнайтед" за 75 млн евро.

Сейчас Ди Мария представляет "Бенфику". В 15 играх за португальский клуб во всех турнирах нападающий забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

По теме
yellow-arrow
Валенсия хочет арендовать талантливого защитника Спортинга
yellow-arrow
Виктор Дьокереш: Я всегда мечтал сыграть в Лиге чемпионов
yellow-arrow
За звездой Спортинга на матче ЛЧ против Арсенала будут следить скауты пяти топ-клубов Европы
Анхель Ди Мария Бенфика (Лиссабон) Реал (Мадрид) Монако
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ABola
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости