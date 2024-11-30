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Бенфика ищет усиление в центре поля зимой. Клуб может подписать бывшего игрока Барселоны и Ювентуса

Португалия

Трубин может получить нового одноклубника

Бенфика ищет усиление в центре поля зимой. Клуб может подписать бывшего игрока Барселоны и Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бенфика" планирует выйти на трансферный рынок в январе. Клуб ищет усиление в центре поля.

Как сообщает Николо Скира, "орлы" уже подыскали один вариант. Новичком команды может стать бразилец Артур Мело. "Бенфика" подала запрос на информацию о футболисте.

Пока он принадлежит "Ювентусу". Хотя и его контракт с туринцами рассчитан до лета 2026 года, Артур покинет команду в январе.

В текущем сезоне на счету Мело ни одного матча в составе "бьянконерри". Главный тренер Ювентуса Тьяго Мотта на него вообще не рассчитывает. Артур не попал в заявку ни на один поединок в текущем сезоне.

Добавим, что кроме "Ювентуса" бразилец в Европе ранее выступал за "Барселону", "Ливерпуль" и "Фиорентину". В настоящее время аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в восемь миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Бенфика (Лиссабон) Артур Мело
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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