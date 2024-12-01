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Надежная игра и сейвы Трубина, которые помогли сохранить преимущество. Арока – Бенфика 0:2. Обзор матча и видео голов

Португалия

Украинец провел встречу на высоком уровне

Надежная игра и сейвы Трубина, которые помогли сохранить преимущество. Арока – Бенфика 0:2. Обзор матча и видео голов

instagram.com/anatoliytrubin81

Новина українською

В первом тайме была совершенно равная игра, но "орлам" удалось выйти вперед благодаря автоголу. До перерыва Анатолий дважды спасал гостей, еще трижды – во второй половине поединка. После возобновления игры столичный клуб нанес 9 ударов (6 в створ), но забил только с пенальти.

"Желто-синие" остаются на 17-й позиции (8 очков). "Красные" выходят на второе место (28 баллов) и сокращают отставание от "Спортинга" до 5 пунктов, а также имеют встречу в запасе. 7 декабря лиссабонский коллектив будет принимать "Гимараинш".

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Смотрите обзор матча 12-го тура Примейры

Арока. Эштадиу Мунисипал де Арока

Арока – Бенфика 0:2

Голы: Фонтан, 12 (аг), Ди Мария, 71 (п)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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