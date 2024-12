Ди Мария довел до слез болельщика Бенфики

1 декабря "Бенфика" одержала победу над "Ароукой" (0:2), после финального свистка Анхель Ди Мария подошел к болельщикам.

Футболист решил подарить свою футболку одной семье, которая приехала поддержать свою команду. Поэтому переполненный эмоциями фанат расплакался.

???????????? Angel Di Maria gave his shirt to a family and look what it meant to them... ????❤️ pic.twitter.com/0lgmDDExkG