Ди Мария довел до слез болельщика Бенфики

1 декабря "Бенфика" одержала победу над "Ароукой" (0:2), после финального свистка Анхель Ди Мария подошел к болельщикам.

Футболист решил подарить свою футболку одной семье, которая приехала поддержать свою команду. Поэтому переполненный эмоциями фанат расплакался.

???????????? Angel Di Maria gave his shirt to a family and look what it meant to them... ????❤️ pic.twitter.com/0lgmDDExkG — EuroFoot (@eurofootcom) December 2, 2024

В матче против "Ароуки" Ди Мария забил пенальти, увеличив свой актив в сезоне до 9 голов и 5 ассистов в 17 матчах.

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