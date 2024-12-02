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Ди Мария довел до слез болельщика Бенфики

Португалия
Обновлено

Футболист подарил свою футболку одному из фанатов

Ди Мария довел до слез болельщика Бенфики

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

1 декабря "Бенфика" одержала победу над "Ароукой" (0:2), после финального свистка Анхель Ди Мария подошел к болельщикам.

Футболист решил подарить свою футболку одной семье, которая приехала поддержать свою команду. Поэтому переполненный эмоциями фанат расплакался.

В матче против "Ароуки" Ди Мария забил пенальти, увеличив свой актив в сезоне до 9 голов и 5 ассистов в 17 матчах.

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Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.12.2024 в 21:36
До слез, до слез и еще пару раз добавь.
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.12.2024 в 21:36
До слез, до слез и еще пару раз добавь.
Ответить
0
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