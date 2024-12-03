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Двойной праздник. Порту поздравили тренера после победы в матче чемпионата Португалии. Фото

Португалия

Приятный повод

Двойной праздник. Порту поздравили тренера после победы в матче чемпионата Португалии. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Порту" поздравили тренера после победы в матче чемпионата Португалии.

После победы в матче над "Каса-Пиа" все игроки и персонал собрались в раздевалке для поздравления с Днём рождения главного тренера команды Витора Бруно.

Португальскому тренеру исполнилось 42 года. Клуб показал фотографию с раздевалки.

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В 12-м туре чемпионата Португалии "Порту" обыграли "Каса-Пию" со счётом 2:0. Голами отметились полузащитник "Арсенала", который играет в аренде, Фабиу Виейра и нападающий Саму.

Сейчас "Порту" на втором месте в чемпионате Португалии с 30-ю набранными баллами. Команда Бруно отстаёт от лидирующего "Спортинга" на 3 балла.

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Источник:
FC Porto
Опубликовал: Владислав Прийменко
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