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Двойной праздник. Порту поздравили тренера после победы в матче чемпионата Португалии. Фото
Приятный повод
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Порту" поздравили тренера после победы в матче чемпионата Португалии.
После победы в матче над "Каса-Пиа" все игроки и персонал собрались в раздевалке для поздравления с Днём рождения главного тренера команды Витора Бруно.
Португальскому тренеру исполнилось 42 года. Клуб показал фотографию с раздевалки.
Terminar o dia com uma vitória ???? Parabéns, Vitor Bruno ???? pic.twitter.com/Vfp4EQDITf— FC Porto (@FCPorto) December 3, 2024
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В 12-м туре чемпионата Португалии "Порту" обыграли "Каса-Пию" со счётом 2:0. Голами отметились полузащитник "Арсенала", который играет в аренде, Фабиу Виейра и нападающий Саму.
Сейчас "Порту" на втором месте в чемпионате Португалии с 30-ю набранными баллами. Команда Бруно отстаёт от лидирующего "Спортинга" на 3 балла.
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