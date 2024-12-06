  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Спортинг проиграл три из четырех последних матчей. Столько же поражений было за предыдущие 11 месяцев
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортинг проиграл три из четырех последних матчей. Столько же поражений было за предыдущие 11 месяцев

Португалия
Обновлено

Эффект Аморима (точнее его отсутствия)

Спортинг проиграл три из четырех последних матчей. Столько же поражений было за предыдущие 11 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 13-м туре Примейры "львы" уступили в гостях "Морейренсе" (1:2). Виктор Дьёкереш открыл счет с пенальти уже на 12-й минуте, но соперник быстро отыгрался. Хотя "зелено-белые" доминировали (16 ударов, 70% владения), но зацепиться хотя бы за ничью не удалось.

Читайте такжеВиктор Дьёкереш отказал двум английским клубам в переходе

Всего за 6 дней лиссабонский коллектив потерял преимущество над конкурентами в таблице, набрав 0 очков в двух турах. До этого столичный гранд проиграл "Арсеналу" в ЛЧ (1:5). После перехода Рубена Аморима в МЮ клуб победил только "Амаранте" из третьего дивизиона в 1/16 финала Кубка Португалии (6:0).

До неудачной серии "Спортинг" трижды уступил за 11 месяцев. Речь идет о ⅛ ЛЕ против "Аталанты" (1:2), а также поединках за Кубок и Суперкубок страны – в обоих случаях "львы" проиграли "Порту".

По теме
yellow-arrow
Это не Дьёкереш. Манчестер Юнайтед заинтересовался талантливым нападающим из чемпионата Португалии
yellow-arrow
Валенсия договорилась об аренде игрока Спортинга с правом выкупа
yellow-arrow
Ньюкасл ведет активную борьбу за трансфер одного из лучших бомбардиров Европы
Спортинг (Лиссабон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nevermore (Донецк)
06.12.2024 в 07:26
Рубен, вернись!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
06.12.2024 в 07:26
Рубен, вернись!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости