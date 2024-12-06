Спортинг проиграл три из четырех последних матчей. Столько же поражений было за предыдущие 11 месяцев

В 13-м туре Примейры "львы" уступили в гостях "Морейренсе" (1:2). Виктор Дьёкереш открыл счет с пенальти уже на 12-й минуте, но соперник быстро отыгрался. Хотя "зелено-белые" доминировали (16 ударов, 70% владения), но зацепиться хотя бы за ничью не удалось.

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Всего за 6 дней лиссабонский коллектив потерял преимущество над конкурентами в таблице, набрав 0 очков в двух турах. До этого столичный гранд проиграл "Арсеналу" в ЛЧ (1:5). После перехода Рубена Аморима в МЮ клуб победил только "Амаранте" из третьего дивизиона в 1/16 финала Кубка Португалии (6:0).

До неудачной серии "Спортинг" трижды уступил за 11 месяцев. Речь идет о ⅛ ЛЕ против "Аталанты" (1:2), а также поединках за Кубок и Суперкубок страны – в обоих случаях "львы" проиграли "Порту".