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Бенфика - Витория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры
Трубин в 13 туре – смотреть онлайн трансляцию матча Примейры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" может воспользоваться очередной неудачей "Спортинга", и приблизиться к лидеру на расстояние двух очков. А для этого команде Анатолия Трибуна надо справиться на своем поле с шестой командой лиги "Виторией Гимарайнш".
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Чемпіонат Португалии, 16-й тур
7 декабря 2024. Лиссабон, "Ештадіу да Луж"
"Бенфика" 20:00 "Витория"
Трансляция – MEGOGO Футбол 3
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