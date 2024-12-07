Бенфика - Витория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

"Бенфика" может воспользоваться очередной неудачей "Спортинга", и приблизиться к лидеру на расстояние двух очков. А для этого команде Анатолия Трибуна надо справиться на своем поле с шестой командой лиги "Виторией Гимарайнш".

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Чемпіонат Португалии, 16-й тур

7 декабря 2024. Лиссабон, "Ештадіу да Луж"

"Бенфика" 20:00 "Витория"

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