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Бенфика - Витория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

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Трубин в 13 туре – смотреть онлайн трансляцию матча Примейры

Бенфика - Витория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бенфика" может воспользоваться очередной неудачей "Спортинга", и приблизиться к лидеру на расстояние двух очков. А для этого команде Анатолия Трибуна надо справиться на своем поле с шестой командой лиги "Виторией Гимарайнш".

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Чемпіонат Португалии, 16-й тур

7 декабря 2024. Лиссабон, "Ештадіу да Луж"

"Бенфика" 20:00 "Витория"

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