Звёздный игрок сборной Португалии отреагировал на проведение Чемпионата Мира 2030 в стране.

Криштиану Роналду написал пост, в котором порадовался за Португалию и надеется, что страной будут гордиться.

"Сбывшаяся мечта! Португалия примет ЧМ-2030 и заставит нас гордиться. Вместе!", - написал Роналду.

Напомним, ФИФА подтвердила, что Чемпионат Мира 2030 пройдёт на трёх континентах. Хозяйками турнира станут Португалия, Испания и Марокко. Первые три матча пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.