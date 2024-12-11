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Звёздный игрок сборной Португалии отреагировал на проведение Чемпионата Мира 2030 в стране
Не сдержал эмоций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный игрок сборной Португалии отреагировал на проведение Чемпионата Мира 2030 в стране.
Криштиану Роналду написал пост, в котором порадовался за Португалию и надеется, что страной будут гордиться.
"Сбывшаяся мечта! Португалия примет ЧМ-2030 и заставит нас гордиться. Вместе!", - написал Роналду.
Напомним, ФИФА подтвердила, что Чемпионат Мира 2030 пройдёт на трёх континентах. Хозяйками турнира станут Португалия, Испания и Марокко. Первые три матча пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.
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