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АВС – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии
Матч начнётся в 20:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" с Анатолием Трубиным продолжает приближаться к лидирующему "Спортингу". 31 балл и 2 игры в запасе. Одна из них – сегодня.
АВС – один из аутсайдеров Чемпионата Португалии. 16 место и 11-ть набранных очков. Последний раз в чемпионате команда побеждала 14 сентября в домашнем матче против "Риу Аве"
"Бенфика" с августа в чемпионате не проигрывает. Серия составляет 11 матчей.
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 4
Чемпионат Португалии. 14-й тур.
15 декабря 2024. Вила-даз-Авиш. "Деспортиву"
Главный судья: Жоау Гонсалвес (Португалия)
Трансляция: Megogo Футбол 4
Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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