АВС – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

"Бенфика" с Анатолием Трубиным продолжает приближаться к лидирующему "Спортингу". 31 балл и 2 игры в запасе. Одна из них – сегодня.

АВС – один из аутсайдеров Чемпионата Португалии. 16 место и 11-ть набранных очков. Последний раз в чемпионате команда побеждала 14 сентября в домашнем матче против "Риу Аве"

"Бенфика" с августа в чемпионате не проигрывает. Серия составляет 11 матчей.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Чемпионат Португалии. 14-й тур.

15 декабря 2024. Вила-даз-Авиш. "Деспортиву"

Главный судья: Жоау Гонсалвес (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 4

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