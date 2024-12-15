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АВС – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

Португалия
Обновлено

Матч начнётся в 20:00 по киевскому времени

АВС – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" с Анатолием Трубиным продолжает приближаться к лидирующему "Спортингу". 31 балл и 2 игры в запасе. Одна из них – сегодня.

АВС – один из аутсайдеров Чемпионата Португалии. 16 место и 11-ть набранных очков. Последний раз в чемпионате команда побеждала 14 сентября в домашнем матче против "Риу Аве"

"Бенфика" с августа в чемпионате не проигрывает. Серия составляет 11 матчей.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 4

Чемпионат Португалии. 14-й тур.

15 декабря 2024. Вила-даз-Авиш. "Деспортиву"

Главный судья: Жоау Гонсалвес (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 4

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Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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