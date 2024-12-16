Тренер Бенфики после ничьей от АВС: Главное продолжить нашу работу

Тренер португальской "Бенфики" после ничьей с "АВС" (1:1)

Бруно Лаже рассказал о матче против "АВС". По его словам, у команды стояла цель быть на верхушке таблицы к Рождеству.

"Было обидно, потому что мы провели очень хороший первый тайм. Мы начали очень хорошо. Сделали счет 1:0, могли забить второй гол в первом тайме. К сожалению, этого не произошло. В последние 10 минут игры мы не контролировали мяч, не могли завладеть мячом и сохранить владение на половине поля соперника.

У нас была цель быть первыми к Рождеству. Главное – продолжить нашу работу, дойти до конца и быть первыми. Мы знали, что эта победная серия однажды может закончиться. Было обидно, учитывая то, что мы делали в течение 60 минут", - сказал Лаже.