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Тренер Бенфики после ничьей от АВС: Главное продолжить нашу работу

Португалия

Было обидно

Тренер Бенфики после ничьей от АВС: Главное продолжить нашу работу

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Тренер португальской "Бенфики" после ничьей с "АВС" (1:1)

Бруно Лаже рассказал о матче против "АВС". По его словам, у команды стояла цель быть на верхушке таблицы к Рождеству.

"Было обидно, потому что мы провели очень хороший первый тайм. Мы начали очень хорошо. Сделали счет 1:0, могли забить второй гол в первом тайме. К сожалению, этого не произошло. В последние 10 минут игры мы не контролировали мяч, не могли завладеть мячом и сохранить владение на половине поля соперника.

У нас была цель быть первыми к Рождеству. Главное – продолжить нашу работу, дойти до конца и быть первыми. Мы знали, что эта победная серия однажды может закончиться. Было обидно, учитывая то, что мы делали в течение 60 минут", - сказал Лаже.

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"Бенфика" сыграла вничью с "АВС" (1:1). В турнирной таблице "Бенфика" вторая с 32-мя баллами, АВС – 14-е с 12-ю баллами.

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Источник:
Ojogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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