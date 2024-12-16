Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Бенфики после ничьей от АВС: Главное продолжить нашу работу
Было обидно
Тренер португальской "Бенфики" после ничьей с "АВС" (1:1)
Бруно Лаже рассказал о матче против "АВС". По его словам, у команды стояла цель быть на верхушке таблицы к Рождеству.
"Было обидно, потому что мы провели очень хороший первый тайм. Мы начали очень хорошо. Сделали счет 1:0, могли забить второй гол в первом тайме. К сожалению, этого не произошло. В последние 10 минут игры мы не контролировали мяч, не могли завладеть мячом и сохранить владение на половине поля соперника.
У нас была цель быть первыми к Рождеству. Главное – продолжить нашу работу, дойти до конца и быть первыми. Мы знали, что эта победная серия однажды может закончиться. Было обидно, учитывая то, что мы делали в течение 60 минут", - сказал Лаже.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Бенфика" сыграла вничью с "АВС" (1:1). В турнирной таблице "Бенфика" вторая с 32-мя баллами, АВС – 14-е с 12-ю баллами.
Популярное сейчас
- Шахтер увеличивает отставание от Динамо. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Источник: Шахтер в ближайшие дни попрощается с главным тренером. Известно, кто может принять команду
- Ушел из жизни экс-тренер Шахтера
- Трубин попал в топ-3 лучших вратарей Европы по одному из показателей
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет